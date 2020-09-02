Омичей предупреждают об урагане с дождем и градом

Ветер обещают такой сильный, что может снести рекламные щиты и шифер с крыш.

Синоптики уже не радовали омичей прогнозами погоды. Обещали резкое похолодание и возвращение в регион дождей.

Сегодня, 2 сентября, вечером по данным Обь-Иртышского УГМС ожидается серьезное ухудшение погоды. Температура резко понизится до +13 градусов, возможен дождь с градом, а также подует сильный ветер, местами до 22 метров в секунду. Специалисты предупреждают, что возможны обрушения крыш, порывы линий электропередач, падением столбов и деревьев.

Омичм советуют не выходить без особой надобности на улицу в непогоду. Если все же существует такая необходимость, то соблюдать осторожность, находиться как можно дальше от старых деревьев и рекламных щитов, а также внимательно выбирать место для парковки автомобиля.