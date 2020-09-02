В Омске откроется фотовыставка «Мгновения Победы»

Фотовыставка будет посвящена празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Фото: Омская губерния

Завтра в Омске торжественно откроется выставка фотографий "Мгновения Победы". Она будет посвящена празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Также состоится награждение победителей одноименного фотоконкурса, походившего в рамках конкурса "Слово о Победе", посвященного памятной дате. В конкурсе поучаствовало более 500 омских фотографов, часть из их работ вошла в экспозицию фотовыставки.

Завтра, 3 сентября, в 11:00 в музейно-выставочном комплексе "Россия - моя история", который находится в торговом комплексе Континент заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр региональной политики и массовых коммуникаций Омской области Михаил Михайлович Каракоз торжественно вручит дипломы и призы победителям фотоконкурса, а также благодарственные письма участникам.