В Омской области коронавирус унес жизни 5 человек

В регионе продолжают фиксировать около 100 выздоровевших каждый день. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом в Омской области зафиксировали 45 случаев заражения за сутки. Общее число заразившихся с начала пандемии близится к 10 тысячам и составляет 9 369.

Выздоровели сегодня по данным медиков 102 человека. Всего с начала пандемии с болезнью справились 7 233 человека.

К сожалению, печальная статистика смертности не снижается. За сутки в регионе скончалось еще 5 человек. Теперь общее число погибших в Омской области от коронавируса равно 203 человека.

Активнее всего вирус по-прежнему в Омске – 32 заболевших за сутки. Зато в районах заболевемость идет на спад и выглядит так: Марьяновский район – 5, Саргатский, Омский районы – по 2, по одному новому случаю заражения в Калачинском, Называевском, Кормиловском, Шербакульском районах.