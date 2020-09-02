Глава омского минприроды пообещал не застраивать дендросад им. Гинзе

Судьбой сада также интересовалась и правнучка его основателя. Фото: Николай Родькин

Омичей немало озаботила судьба дендрологического сада имени Гинзе. Большую часть природоохранной зоны хотели реконструировать, но жители города подозревают, что на месте зеленой зоны могут появиться жилые дома или торговые центры.

Сегодня на территории дендросада провел брифинг министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов. По его словам, никаких корыстных целей власти не преследуют, а только хотят улучшить жизнь территории.

- Я готов пообещать, что здесь не будет ни жилых домов, ни торговых центров, никакой общественно-деловой застройки. Здесь будет рекреационная зона, на этом участке возможно строительство объектов, предназначенных для рекреационных целей. Допустим, планетарий с открытым куполом — не для научных целей, а для отдыха омичей, - заверил министр.