Из-за птичьего гриппа омская птицефабрика закроется на месяц

О причинах появления гриппа на территории фабрики пока ничего неизвестно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омскую область помимо коронавируса накрыл еще и птичий грипп. Из-за него уже ввели карантин в нескольких районах области и уничтожили множество птиц. О развитии ситуации с заболеванием животных рассказали на пресс-конференции министр сельского хозяйства Николай Дрофа, глава регионального Россельхознадзора Олег Подкорытов и начальник областного управления ветеринарии Олег Плащенко прокомментировали ситуацию с птичьим гриппом в Омской области.

Большим ударом стало появление птичьего гриппа на птицефабрике "Иртыская", которая являлась самым крупным поставщиком яиц в регионе. Теперь фабрику закрыли на карантин и уже уничтожили 483 тысячи птицы, всего будет загублено 1,5 миллиона животных.

- Карантин будет действовать ещё месяц после отчуждения. И только потом, после проверки Россельхознадзора и ветеринарных служб, птицефабрике будет разрешено возобновить деятельность. Затем ещё три месяца будет действовать запрет на вывоз продукции с птицефабрики. Но перед нами стоит задача восстановления птицефабрики, поэтому мы надеемся, что первая продукция поступит в продажу в мае-июне 2021 года. Но для того чтобы полностью восстановить работу птицефабрики, понадобится гораздо больше времени. По нашим прогнозам, птицефабрика сможет выйти на прежние объёмы производства к лету 2022 года, — рассказал о перспективах работы фабрики Николай Дрофа.