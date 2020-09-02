Первоклассник в Омске провалился в канализационный люк

После падения ребенок оказался в больнице. Делом уже заинтересовались прокуратура и следственный комитет. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Не для всех первоклассников в Омске сентябрь начался радостно. В результате несчастного случая в открытый колодец провалился 7-летний мальчик.

Дети играли во дворе одного из жилых домов на улице 40 лет ракетных войск. Несчастье произошло около 14 часов, когда школьник поскользнулся и упал в открытый канализационный люк. Выбраться ему помогли друзья.

Как сообщает пресс-служба следственного комитета, мальчик получил травму головы, растяжение связок и другие травмы. Его срочно госпитализировали. Следователями уже возбуждено уголовное дело по статье халатность. Проводится расследование.

С проверкой, в ходе которой дадут оценку действиям сотрудников местного самоуправления по обслуживанию люка, куда провалился ребенок, к следственному комитету присоединится и прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.