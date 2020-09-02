Завершилось голосование за место установки стелы «Город трудовой доблести»

В голосовании большую активность проявили ветераны и пенсионеры города. Фото: ВКонтакте

В Омске окончательно завершилось голосование за место, где установят стелу "Город трудовой доблести". На брифинге о его итогах рассказали председатель Совета омской городской общественной организации «Совет ветеранов и пенсионеров» Геннадий Павлов и заместитель мэра города Омска Анастасия Петровна Терпугова.

Голосование проходило в двух форматах: онлайн для всех горожан на платформе "Активный горожанин" и офлайн для тех, кто не может воспользоваться Интернетом и социальными сетями.

По итогам онлайн голосования первое место заняла территория парка Победы - 1445 голосов, за ней площадь у памятника труженикам тыла - 1223 голоса, и Больничный переулок - 719 голосов.

В офлайн голосовании, в котором активно принимали участие ветераны Омска, мнения распределились иначе. Первое место заняла территория у памятника труженикам тыла - 35 923 голоса, второе парк Победы - 17 088 голоса, и Больничный переулок - 4 425 голоса.

- Место у памятника давно было на слуху в кругу ветеранов. Многие из них ведь работали во время войны в тылу, - подчеркнул Геннадий Павлов.

После подсчета всех голосов местом для установки стелы выбрали площадь перед памятником труженикам тыла.