В Омске грабитель вломился в квартиру знакомой и зарезал ее на глазах маленьких детей

В отношении убийцы уже возбудили уголовное дело. Ведется следствие. Фото: Олег ЗОЛОТО

Трагедия случилась в ночь с 11 на 12 марта. 39-летний отморозок, только недавно вышедший из тюрьмы, вломился в квартиру к своей знакомой, устроил скандал и зарезал женщину ударом ножа в сердце.

Весь этот кошмар случился на глазах маленьких детей погибшей.

Отморозка задержали. Выяснилось, что он уже сидел раньше за убийство собственного отца. Теперь ему грозит новый срок.

– В отношении 39-летнего Андрея Клепикова возбуждено уголовное дело по статье «Убийство с особой жестокостью, – рассказали в пресс-службе областного СУ СК. – Преступление было совершено на глазах у детей, что причинило стадания.