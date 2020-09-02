В Большереченском зоопарке под Омском птиц посадили на карантин

Чтобы не допустить заражения птицы в зоопарке, пернатых отправили на самоизоляцию в закрытые вольеры. Фото: vk.com/bol_zoo
Птичий грипп появился на территории Омской области неожиданно и пугающе быстро распространился сразу на несколько районов. Там уже ввели карантин и многие подворья лишились своих животных.
В Большереченском зоопарке решили не рисковать и отправили всех птиц в закрытые вольеры на самоизоляцию.
- В зоопарке пока нет случаев заражения птицы, но чтобы избежать этого мы перевели пернатых с речки в закрытые вольеры, - рассказала заведующая информационно-методическим отделом зоопарка Наталья Болотова.
Сейчас известно о карантине в 12 районах области. Зараженных птиц уничтожают, а их владельцам выплачивают компенсации.