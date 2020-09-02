В одном из омских университетов студенты выстроились в очередь из-за контроля температуры

Чтобы попасть на лекции, студентам пришлось отстоять огромную очередь. Фото: ВКонтакте

Сегодня в соцсетях появилось сообщение о больших столпотворений студентов перед входами в ВУЗы. Так очевидец снял длинную очередь пред СибАДИ, сообщив, что образовалась она из-за контроля температуры на входе.

В комментариях жители города сходятся во мнении, что так происходить не должно. Но некоторые студенты рассказывают, что им повезло, потоки студентов развели.

- Кажется нам повезло: раскидали специальности по времени и по корпусами, ни толпы, ни незапланированных встреч, - рассказала студентка ОмГПУ.

Вот только другие студенты не разделяют оптимизма. Большинство говорят о том, что вчера уже отстояли очередь в университеты.