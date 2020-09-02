Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В одном из омских университетов студенты выстроились в очередь из-за контроля температуры

Разводить потоки учеников ВУЗы никто не обязывал
Анна ВеселовскаяАннаВеселовская
КомментироватьОставить комментарий
Чтобы попасть на лекции, студентам пришлось отстоять огромную очередь.

Чтобы попасть на лекции, студентам пришлось отстоять огромную очередь.

Фото: ВКонтакте

Сегодня в соцсетях появилось сообщение о больших столпотворений студентов перед входами в ВУЗы. Так очевидец снял длинную очередь пред СибАДИ, сообщив, что образовалась она из-за контроля температуры на входе.

В комментариях жители города сходятся во мнении, что так происходить не должно. Но некоторые студенты рассказывают, что им повезло, потоки студентов развели.

- Кажется нам повезло: раскидали специальности по времени и по корпусами, ни толпы, ни незапланированных встреч, - рассказала студентка ОмГПУ.

Вот только другие студенты не разделяют оптимизма. Большинство говорят о том, что вчера уже отстояли очередь в университеты.