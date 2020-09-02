Подвал многоквартирного дома в Омске затопило горячей водой

Это не плохое качество съемки. Такой густой пар идет из затопленного подвала жилого дома. Фото: скриншот видео

Утро для жителей двух многоквартирных домов №42 и 44 на улице Камерный переулок в Омске началось с неприятного сюрприза. В подвале их домов прорвало трубы и помещения полностью затопило. Жители сообщили об этом в соцсетях.

- Вышла из квартиры, дым по подъезду, парит как в сауне, - рассказывает автор поста. На видео, которое опубликовала женщина, действительно видна густая пелена горячего пара, которая поднимается от подвала на несколько этажей вверх. Из-за затопления женщина даже не смогла спуститься ко входу в подвал дома, так высоко поднялась вода.