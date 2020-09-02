Омичей ожидает резкое похолодание в конце недели

За сутки температура понизится в два раза. Фото: Артем КИЛЬКИН

Отголоски лета радовали омичей не долго. Сегодня, 2 сентября, синоптики обещают настоящую жару, +32 градуса местами с кратковременным дождем, но уже завтра температура резко понизится. По данным Обь-Иртышкого УГМС, в городе ожидается похолодание в два раза, местами ожидают дожди.

Конец недели будет холодным, максимум синоптики прогнозируют +15 градусов. Также в регион вернутся дожди и довольно сильный порывистый ветер. Более долгосрочные прогнозы говорят о том, что еще немного тепла ждет омичей на следующей неделе, а после осень окончательно придет в Омск.