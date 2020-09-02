Омич выбросил подругу в мусорный бак

Закончить ссору таким способом молодому человеку не удалось, его возлюбленная только разозлилась. Фото: скриншот видео

В объектив камеры одного из жителей Омска попала ссора с неожиданной развязкой. Видео он поделился в соцсетях. Влюбленные, видимо, серьезно повздорили, выяснение отношений затянулось. Девушка подшофе вела себя настойчиво, долго ругалась на возлюбленного и не желала успокоиться. Чтобы прекратить крики на всю улицу молодой человек выбрал странный способ.

Он просто сгреб подругу в охапку и сгрузил в мусорный бак, который стоял неподалеку. Выбраться ей удалось не сразу. Ссора на этом явно не закончилась, девушка с явным намерением отомстить двинулась к возлюбленному, но на этом видео обрывается.