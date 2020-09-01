Музыкально-педагогический колледж получил от омского правительства новый автобус

Так губернатор Александр Бурков поздравил ребят с началом нового учебного года Фото: пресс-служба правительства Омской области

Отличный подарок на День Знаний получили воспитанники Музыкально-педагогического колледжа. Правительство Омской области вручило образовательному учреждению новенький автобус. Собственный транспорт позволит более активно вести культурно-просветительскую работу в районах области. Поздравить с 1 сентября ребят пришел и лично губернатор Александр Бурков. Он выразил надежду, что на новом автобусе студенты смогут приехать с концертом в самые отдаленные уголки региона

- Говорят, желание чему-то научиться, - это уже 50 процентов успеха. Я уверен, что здесь учатся успешные ребята. Вы хотите стать профессионалами своего дела. И мне кажется, что вы выбрали для этого нужный колледж. Это один из лучших колледжей нашего региона, который всегда отличался культурой преподавания предметов, отношением к делу. Важно, что колледж и его руководство сегодня оперативно реагируют на изменения на рынке труда. Я очень рад, что спустя 20 лет вновь стали преподавать предмет «Учитель начальных классов». Вы – счастливые студенты, потому что те предметы, которые вам преподают, они обязывают вас к постоянному общению с людьми, - отметил в своем поздравлении губернатор.

Линейка 1 сентября, естественно, закончилась специальным концертом. Воспитанники колледжа показали лучшие номера. А его директор познакомила губернатора и министра образования Татьяну Дернову с жизнью учебного заведения. По словам Светланы Студеникиной, выпускники колледжа еще во время учебы определяются с местом работы, многие продолжают образование в высших учебных заведениях.

Подготовка квалифицированных кадров в колледже осуществляется для отраслей «Образование и педагогические науки», «Искусство и культура» по 9 специальностям среднего профессионального образования. Колледж осуществляет подготовку учителей музыки и музыкальных руководителей, учителей изобразительного искусства и черчения, педагогов дополнительного образования в области хореографии, сценической деятельности. Готовят здесь кадры и по востребованным сферам ИТ-технологий, искусства, дизайна и сферы услуг.

Новенький автобус позволит ребятам ездить на экскурсии и выступления. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

На базе колледжа сформированы стабильные творческие коллективы - хоры, ансамбли и оркестры.