Омский губернатор поздравил с 1 сентября первоклассников адаптивной школы-интерната №17

Александр Бурков побывал на торжественной линейке, посвященной 1 сентября, в адаптивной школе-интернате №17. Фото: Омская Губерния

С днем Знаний поздравил воспитанников адаптивной школы-интерната №17 губернатор Омской области Александр Бурков. Первоклассники получили напутственные слова от главы региона и отправились в долгий образовательный путь через радугу пятерок. Это традиция школы №17.

- У первоклассников сегодня начинается большой и длительный путь получения новых знаний, совершения интересных открытий и поиска друзей. Ребятам старших классов, выпускникам предстоит стать взрослее и опытнее и научиться чему-то новому. У каждого из вас есть таланты и способности. И в вашей школе, которая в этом году отметит 65-летний юбилей, созданы все условия для того, чтобы вы сумели их развить, - пожелал ребятам успеха Бурков и заранее поздравил школу с юбилеем.

Будущие первоклашки прошли через арку пятерок. Фото: Омская Губерния

В 2020 году школа №17, где обучают детей с нарушениями интеллекта, стала победителем отбора на обновление материально-технической базы в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". Это позволило учебному заведению существенно преобразиться. Перед учебным годом закупили новые интерактивные столы и песочницы, расслабляющую мебель для снижения тревожности, уложили "живой" пол.

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в школе-интернате № 17 будут созданы новые места дополнительного образования детей в естественно-научном, физкультурно-спортивном, социально-педагогическом, художественном направлениях. Глава региона во время экскурсии по школе-интернату обратил особое внимание на мастерские, отметив их важность для формирования профессиональных навыков у детей.

- Ключевым в этой школе является приобщение к труду. Это позволяет ребятишкам социализироваться, найти в дальнейшем достойное место в жизни. То, что в этом году в рамках нацпроекта «Образование» смогли открыть новые мастерские, поставить новые станки с ЧПУ, не просто токарные и сверлильные, дети сегодня уже имеют в распоряжении современные станки, таким образом, мы сегодня уже профориентацию определенную даем. Ребята получили дополнительное оборудование в других мастерских. Это все дает им возможность найти свою специальность, профессию. Важно, что уже в школе они понимают, чем они завтра будут заниматься. Также в рамках нацпроекта было приобретено современнейшее оборудование для класса логопеда, психолога, где дети смогут развивать свою речь, умственные способности, внимание. Это все позволяет адаптировать ребят в кратчайшие сроки. В очередной раз я убеждаюсь, насколько был прав наш Президент Владимир Владимирович Путин, когда запустил проект «Образование», когда деньги идут не только в среднюю образовательную школу, но и в адаптивную школу, - говорит Александр Бурков.

Александр Бурков открыл новый мини-цех в школе и сделал первую тротуарную плитку. Фото: Омская Губерния

После экскурсии глава региона торжественно запустил работу совершенно новой для школы мастерской по производству тротуарной плитки. Как надеется директор школы, Наталья Латушкина, это востребованное направление заинтересует учеников.