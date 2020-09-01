В Омске отремонтируют школу, на состояние которой жаловались омичи

Сейчас фасад школы находится в таком состоянии. Отремонтировать его и крышу обещают за месяц. Фото: ВКонтакте

Омичи пожаловались на плачевное состояние школы № 65 на улице Омской. По словам родителей одного из учеников, крыша в здании течет, а фасад обвалился. В департаменте образования обратили внимание на эту проблему еще летом.

- В летний период школе №65 выделены денежные средства в размере 1 млн 230 тысяч рублей на ремонт фасада и кровли, пострадавшие после непогоды. В настоящее время проведен электронный аукцион по кровельным работам, ведётся процедура заключения договора. Все ремонтные работы будут проходить во внеурочное время с соблюдением мер безопасности для детей. Работы будут выполнены в течение месяца с момента заключения муниципального контракта, - заверили в ведомстве.

Также в департаменте уточнили, что в этом году в здании заменили окна, а в прошлом году проводили ремонт туалетов.