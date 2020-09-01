В Омске пропал 22-летний парень

Фото: vk.com/dobrospasomsk

22-летний Владислав Хадоткаш перестал выходить на связь 28 августа. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Особые приметы пропавшего: татуировка на предплечье, шрам после операции под нижней губой.

Был одет в красную футболку с логотипами футбольной команды, черные шорты и синие кроссовки.

К поискам Владислава Хадоткаша подключились волонтеры из поискового отряда «Доброспас-Омск».

Если вам известно, где находится пропавший молодой человек или вы готовы присоединиться к его поискам, просьба позвонить по т.: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10.