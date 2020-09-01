Суд над парой из школы духовного наследия, которые забрали у омича крупный бизнес, хотят провести в закрытом режиме

Заседание прошло в первомайском районном суде Омска. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня в Первомайском суде города Омска прошло заседание по делу о паре мошенников, которые через секту убедили омича в избранности и заставили отказаться от крупного бизнеса и имущества.

Пока заседание проходит в открытом режиме, но сторона защиты обвиняемых высказывалась против этого. Адвокаты настаивали на том, чтобы пресса присутствовала только на оглашении приговора. Также в подкрепление своей просьбы защита подсудимых ссылалась на появление в СМИ подробных публикаций, которые способствовали формированию негативного мнения общественности.

Суд не закрыл заседание полностью, но ограничил присутствие посторонних во время оглашения обвинительного заключения и обсуждения состояния здоровья некоторых участников процесса.