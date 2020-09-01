Число жертв коронавируса в Омской области вплотную приблизилось к отметке в 200 человек

Статистика по ковиду в регионе пока не вызывает оптимизма. Фото: Артем КИЛЬКИН

Несмотря на практически полное снятие ограничений, связанных с пандемией, ситуация с коронавирусом остается напряженной. Регион даже попадал в тройку российских субъектов с наименьшим суточным приростом новых случаев заражения. Но последние несколько дней эта цифра стойко держится на отметке выше 40 человек и обстановка снова ухудшилась.

По данным областного минздрава на 1 сентября, еще у 42 жителей региона подтвердились тесты на ковид. Всего с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 9324 случая. В России их количество уже превысило отметку в миллион.

Уже почти месяц в Омской области остается высокой смертность от COVID-19. За сутки скончались еще пять пациентов (в общей сложности в регионе – 198 человек).

Также сообщается, что полностью выздоровел еще 101 местный житель.

При этом почему-то существенно сократилось количество проведенных тестов – за сутки их сделали всего 819. Это почти вдвое меньше, чем днем ранее.