76 омских школ присоединились к акции «Дети вместо цветов»

Фото: raduga-omsk.ru

Омичи уже пятый год подряд участвуют в акции "Дети вместо цветов". Ее суть в том, что учителям вместо кучи бесполезных букетов дарят от класса несколько красивых цветов, остальные деньги направляют на помощь неизлечимо больным ребятишкам, которые находятся в хосписе.

- Более 76 школ, около 2 040 человек, внесли свой вклад в доброе дело, а именно перевели деньги на поддержку хосписа «Дом радужного детства», который существует только на пожертвования неравнодушных людей. Некоторые люди объединялись несколькими классами, но были и те, кто принимал участие один. Самое главное, что все они подумали о тех, кто нуждается в помощи, - рассказали в пресс-службе детского благотворительного центра "Радуга". - Очень важно не забывать о тех, кто не может насладиться праздничной атмосферой первого дня осени. У паллиативного ребенка каждый день похож на предыдущий, но благодаря вам дети из хосписа получат все необходимое для комфортного, полезного и позитивного времяпровождения.

Добавим о том, что акция будет проходить до 5 сентября. Если вы тоже хотите помочь нашим подопечным, вы можете это сделать в разделе «Нужна помощь». Подробности можно узнать здесь.