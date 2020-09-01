Пьяная 18-летняя омичка угнала чужое авто и разбила его

Фото: vk.com/55mvd

Полицейские заметили на обочине трассы Седельниково – Тара разбившееся авто. За рулем перевернувшегося и улетевшего в кювет «Рено Сандеро» была пьяная девушка.

Как вскоре выяснилось, 18-летняя местная жительница с подругой отдыхали на озере Шаталовское с владельцем машины. Он заснул, бросив «ласточку» с открытыми дверями и с ключами зажигания в замке. Девушки решили, что упускать такой случай нельзя, и поехали кататься на чужом авто.

Правда, уехать они смогли недалеко и скоро попали в аварию. Угонщицы пострадали несильно. «Рено», судя по фото последствий ДТП, восстановлению не подлежит.