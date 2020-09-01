Омичка, которую на переходе сбила машина, получит 350 тысяч. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омичка переходила дорогу по «зебре» на улице 2-й Солнечной. Несмотря на плохую видимость из-за вечерних сумерек и скользкую от дождя и снега проезжую часть, водитель Hyundai Terracan не затормозил у перехода. В результате он не заметил женщину и сбил ее.

Водителя признали виновным в случившемся. Его обязали выплатить потерпевший компенсацию в 350 тысяч рублей. Поскольку он не спешил гасить долг добровольно, в дело пришлось вмешаться судебным приставам.

– Не дожидаясь усугубления ситуации и возможных неприятных последствий неуплаты долга, виновник аварии погасил его, – рассказали в пресс-службе областного УФССП. – Деньги перечислены взыскателю в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.