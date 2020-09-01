На трассе в Омской области пассажирский автобус столкнулся с грузовиком

Фото: Госавтоинспекция Омской области

Серьезная авария случилась накануне, 31 августа, вечером на трассе Таврическом районе.

По предварительным данным, водитель рейсового автобуса, ехавшего по автодороге Новоселецк – Таврическое – Нововаршавка в сторону Тавричанки, пытался обогнать машину, не заметил поворачивавший грузовик и столкнулся с ним. В момент аварии в «пазике» находились 13 пассажиров. Троим из них – женщинам 57-ми и 23-х лет и 16-летней девушке – потребовалась помощь медиков.

В момент происшествия автобус двигался по маршруту «Таврическое – Новоуральск». Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

После аварии проверку случившегося начали и в областной прокуратуре.