Глава Омского горсовета 1 сентября навестил родную школу

Фото: Омский горсовет

Председатель Омского горсовета Владимир Корбут на 1 сентября отправился в свою родную школу № 110 на Московке. Депутат признался: приехал немного раньше и ходил по знакомым с детства коридором с особым трепетом. Также он отметил, что после недавнего ремонта здание, которое помнит его первоклассником, существенно преобразилось.

– Я увидел, что эти стены соскучились по детскому шуму, по тем особым эмоциям, которые возможны только в школе, – рассказал Владимир Корбут. – Сегодня я искренне поздравляю с 1 сентября всех причастных к этому празднику. Как и положено, я пришел в школу с букетом, который подарил в память о педагоге, впервые встретившим меня на пороге этой школы в сентябре 1969 года. Свою первую учительницу Елену Андреевну я помню до сих пор. С этим местом связано много эмоций и воспоминаний, которые навсегда останутся со мной. А первоклассникам, которые сегодня стали учениками, хочется пожелать хорошо учиться и получить знания, необходимые, чтобы построить великую Россию.

Фото: Омский горсовет

В этом году из-за пандемии провели только две линейки: сначала для выпускников девятых и одиннадцатых классов, позже – для первоклассников. Последнюю постарались сделать особенно торжественной и запоминающейся. Старшеклассники приготовили для малышей вокальные и танцевальные номера. Также перед новоиспеченными школьниками выступил персонаж из популярного российского мультфильма. Не обошлось из без первого звонка, которым двор учебного заведения огласила первоклашка Саша Викулова. В конце праздника дети выпустили в небо воздушные шарики.

Фото: Омский горсовет

Фото: Омский горсовет

– Весь педагогический коллектив с нетерпением ждал начала нового учебного года. Есть ряд новшеств: термометрия при входе и разноуровневое расписание – приход детей к своему уроку. Последнее позволит уменьшить концентрацию детей в одном месте, – рассказал директор школы № 110 Андрей Скляднев. – Образовательный процесс будет организован с теми требованиями и правилами, которые были ранее. Но при этом за каждым классом закреплен определенный кабинет, в котором будут проводиться все уроки. Мы очень рады очному формату обучения. Как учителя, так и ученики с родителями, думаю, ждали этого момента с нетерпением. Сегодня приступим с позитивом и энергией к выполнению наших педагогических задач.

У всех остальных ребят одновременно – для каждого класса в своей аудитории – 1 сентября прошли всероссийские уроки мужества и мира, посвященные 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. А уже завтра у всех омских школьников начинаются обычные занятия.