Вице-спикер Омского горсовета побывал в школе № 107

Фото: Омский горсовет

В этом году впервые за всю историю 1 сентября в Омске, как и во всей стране, проходит в необычном формате. Коррективы в празднование Дня знаний внесла пандемия. В учебный год педагогам и учителям придется вступить с новыми требованиями безопасности. Однако со всеми мерами предосторожности праздник все-таки состоялся.

В школу № 107 в Ленинском округе поздравить ребят с началом нового учебного года приехал первый заместитель главы Омского горсовета Юрий Тетянников. Депутат отметил, что для безопасности детей сделано все необходимое: в учебном заведении установлены рециркуляторы для обеззараживания воздуха, для каждого класса закуплены средства дезинфекции, обеспечен отдельный вход и выход в школу. Чтобы классы не пересекались, изменили время начала уроков и перемен.

– Ребятам в этот яркий и запоминающийся день хочется сказать, что у них есть возможность получить очень качественные знания, – отметил Юрий Тетянников. – Впервые за многие годы мы имеем в школах специализированные средства обучения. У нас есть передвижные кванториумы в селах, появляются аэрокосмические классы. Наверное, ребятам сегодня учиться гораздо интереснее. Также создаются спортивные клубы, лиги по видам спорта. Сегодня школа становится не только объектом обучения, но и воспитания – физического и нравственного. А для нас самое главное: напомнить ребятам не только о мерах безопасности, но и о том, что самым важным для них должна быть любовь к своей стране.

Также Юрий Тетянников рассказал, что в качестве депутата горсовета уже три года поддерживает реализацию программы по созданию в школах музеев, уголков с именами наших прославленных земляков. Кроме того, он сообщил, что на подготовку омских школ к 1 сентября из городского бюджета потратили 49 млн рублей. На эти деньги отремонтировали три спортзала, восемь тепловых узлов, 12 кровель и многое другое.

– Мы постарались создать в школах качественное пространство с точки зрения тепла, комфорта. Уюта добавит и новая ростовая мебель, – сказал вице-спикер. – И главное: с сегодняшнего дня все младшеклассники питаются бесплатно. Это решение нашего президента. Мы подготовили абсолютно все школы к организации такой массовой программы. Это снизит нагрузку на бюджет родителей и даст хороший результат в будущем. Государство приняло и такое важное решение, как надбавка классным руководителям, помимо той региональной доплаты за каждого ученика, которую они уже получают – пять тысяч рублей в месяц. Это тоже подарок учителям. Все делается только ради одного – чтобы наши дети стали лучше и счастливее нас.