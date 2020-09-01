В Омске отменили маршрут №28

В Омске на один автобусный маршрут стало меньше.
Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ
С сегодняшнего дня, 1 сентября, в Омске стало на еще один автобусный маршрут меньше. Больше не будет ходить 28 автобус, он курсировал от поселка Солнечный до "Голубого огонька" и возвращался обратно в Солнечный.
В пресс-службе департамента транспорта уточнили, что необходимость в 28 маршруте отпала из-за того, что меняется схема движения 78 маршрута. Единственная разница между ними была в том, что с Левого берега они двигались через разные мосты Ленинградский или Метромост.
Сейчас автобус №78 перестал быть кольцевым, его продлили до остановки Биофабрика и исключили из схемы движения Ленинградский мост.