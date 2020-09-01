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В Омске отменили маршрут №28

В департаменте транспорта сообщили, что его дублирует другой маршрут
Анна ВеселовскаяАннаВеселовская
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В Омске на один автобусный маршрут стало меньше.

В Омске на один автобусный маршрут стало меньше.

Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ

С сегодняшнего дня, 1 сентября, в Омске стало на еще один автобусный маршрут меньше. Больше не будет ходить 28 автобус, он курсировал от поселка Солнечный до "Голубого огонька" и возвращался обратно в Солнечный.

В пресс-службе департамента транспорта уточнили, что необходимость в 28 маршруте отпала из-за того, что меняется схема движения 78 маршрута. Единственная разница между ними была в том, что с Левого берега они двигались через разные мосты Ленинградский или Метромост.

Сейчас автобус №78 перестал быть кольцевым, его продлили до остановки Биофабрика и исключили из схемы движения Ленинградский мост.