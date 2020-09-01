В Омском минэнерго отправили в отставку замминистра

Губернатор отправил в отставку одного из заместителей министра энергетики. Фото: ВКонтакте

Сегодня стало известно еще об одном кадровом решении областного правительства. На этот раз серьезные изменения настигли министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области. В отставку указом губернатора Александра Буркова отправлен заместитель министра энергетики Дмитрий Кобзев. Соответствующий документ опубликовали 31 августа на портале правовой информации. Как следует из указа, контракт Кобзева закончился 31 августа и продлевать его не стали.

А двое его коллег, Вадим Тетерев и Яна Старухина, продолжат свою работу с новым министром Антоном Гааком до окончания его срока.