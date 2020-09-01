Мэр Омска Оксана Фадина поздравила школьников с Днем Знаний

На торжественной линейке, посвященной 1 сентября, мэр Омска Оксана Фадина поздравила учеников школы №40. Фото: Администрация города Омска

Более 15 тысяч детей в 2020 году пошли в первый класс. Несмотря на особые условия из-за пандемии коронавируса все омские школы готовы принять первоклашек в очном формате. Сегодня, 1 сентября, в День Знаний с торжеством будущих воспитанников школы №40 поздравила мэр Омска Оксана Фадина.

- Я хочу поздравить самых маленьких школьников — первоклассников. Сегодня для вас начнется новая, школьная, жизнь. Как у взрослых есть работа, так и теперь вашей работой будут уроки, домашние задания, вся учеба. Пусть вам в школе всегда будет интересно и полезно, — обратилась мэр Омска к ученикам.

Также слова поздравительные слова Фадина направила другим ученикам школы и их учителям, которые в этом году на торжественной линейке присутствовать не смогли из-за действующих ограничений.

- Первое сентября — один из самых светлых и добрых праздников, объединяющий все поколения. Все мы помним то незабываемое чувство, с которым в первый раз переступили порог школы, помним своего первого учителя и школьных друзей. Слова признательности адресую учителям. Вы помогаете своим ученикам постигать науки и получать знания, учите их быть достойными людьми. Вы дарите им свою любовь, ваш профессионализм, терпение, ответственность — непременное условие успешного обучения. Пусть новый учебный год будет для вас успешным, пусть радуют ученики, пусть ваш труд вознаграждают их отличные оценки и достижения, - пожелала Оксана Фадина.

В этом году на школу №40 легла дополнительная нагрузка. Там будут учиться дети из закрытой на ремонт и временно расформированной гимназии №88. В администрации уверены, что школа без труда справится с таким вызовом. К новому учебному году здесь подготовились основательно: отремонтировали тамбуры, поменяли окна и двери, завершают ремонт крылец парадного и запасного входов, а еще отремонтируют большую пришкольную спортивную площадку.

Также школа №40 входит в состав пилотных, в которых одними из первых реализуют Федеральный государственный образовательный стандарт в средней школе. На базе школы активно применяют информационно-коммуникационные технологии и личностно-деятельностный подход к учащимся. Среди них множество призеров олимпиад различных уровней, творческих и спортивных конкурсов. Опытные педагоги школы также делятся опытом с коллегами на федеральном уровне, являются членами жюри в муниципальных и региональных конкурсах, региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по различным предметам.