Заместитель аппарата губернатора в Омске получил повышение

В правительстве Омской области случились громкие перестановки. Фото: ВКонтакте

Конец лета запомнился несколькими громкими отставками и назначениями. Это касалось только городской администрации, а теперь серьезные изменения коснулись и областного правительства. Как стало известно СМИ, заместитель руководителя аппарата губернатора Омской области Сергей Дегтярев уходит на повышение. Теперь он будет первым заместителем губернатора, а его место займет Андрей Зайцев, сообщает "СуперОмск".

Аппарат губернатора Омской области - молодое ведомство, существует всего 6 лет. Его создавали для централизации функций подготовки решений и контроля. В состав ведомства вошли аппараты первых заместителей губернатора и управление делами правительства Омской области.