Омичи возмутились резким ростом цен на такси

В плохую погоду и за город уехать на такси стало гораздо сложнее. Фото: Иван МАКЕЕВ

В соцсетях омичка рассказала о неожиданной для себя проблеме. Женщина активно пользуется услугами такси, заказывает машины через агрегаторы. Накануне она заметила, что цены резко взлетели вверх.

- Если буквально не так давно, к примеру ,из старого Кировска с Мельничной до 20 лет РККА ездили максимум за 180 рублей, то сейчас цены идут от 250 и до 500 руб, - приводит конкретные примеры женщина.

Также она уточняет, что даже за такую цену вызвать машину проблема. Иногда никто из водителей просто не хочет брать заказы. О подобных историях рассказывают и в комментариях.

- И даже если машина приехала, то не факт, что увезёт! Недавно была ситуация - вызвали с подругой такси, пришло смс, что ожидает. Смотрим по сторонам - нигде нет, звоним водителю. Он сказал, что ждет, правда намного дальше, по другому адресу совсем. Мы его увидели, уже почти подошли, он спросил, куда едем, и, после того как узнал адрес, бросил трубку и прямо при нас включает поворотник и уезжает, - рассказывает другая девушка.

Напомним, накануне в омской мэрии провели совещание, где обсуждали вопросы безопасности перевозки пассажиров и легализации работы таксистов в Омске.