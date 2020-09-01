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Омичи пожаловались на аварийную школу перед днем знаний

В таком состоянии здание находится уже не первый год
Анна ВеселовскаяАннаВеселовская
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Обвалились большие куски обшивки, крыша течет. Отремонтировать за летний период школу не успели.

Обвалились большие куски обшивки, крыша течет. Отремонтировать за летний период школу не успели.

Фото: ВКонтакте

Накануне 1 сентября, когда учебный год должен начаться для всех омских школьников, в соцсетях появилось тревожное сообщение от омичей о состоянии одной из омских школ. В посте речь идет о школе №65 на улице Омская. Автор поста - родитель одного из учеников. Он сообщил, что здание школы в плачевном состоянии уже не первый год.

- Мы учимся уже пятый год в 65 школе на Омской, фасад как был разрушен, так и остался, крыша болтается. Не дай бог сорвётся, - пишет возмущенный отец.

На фотографиях действительно видны обвалившиеся куски обшивки фасада, при сильном ветре могут оторваться еще. Как дела обстоят с крышей на снимке не видно, но омич уверяет, что и она нуждается в ремонте.