Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Минсельхозе РФ рассмотрят предложение омского губернатора о льготных тарифах на перевозку зерна

Инициативу Александра Буркова уже высоко оценили эксперты
КомментироватьОставить комментарий
В Минсельхозе РФ рассмотрят идею омского губернатора о льготных тарифах на перевозку зерна

В Минсельхозе РФ рассмотрят идею омского губернатора о льготных тарифах на перевозку зерна

Фото: пресс-служба правительства Омской области

На прошлой неделе омский губернатор высказал инициативу продлить действие льготных тарифов на перевозку зерна. Александр Бурков регулярно выступает с предложениями о поддержке сельхозпроизводителей.

Эксперты уже подчеркнули важность законодательной работы губернатора по поддержке аграриев. Инициативу Александра Буркова могут распространить и на другие регионы. Предложение губернатора о льготных тарифах на перевозку зерна рассмотрит Минсельхоз РФ. На совещании по ходу уборочных работ в сибирских регионах, которое провел заместитель полпреда президента в СФО Вадим Головко, омский губернатор вновь озвучил свое предложение.

- Мы имеем увеличенный объем льготного вывоза зерновых по железной дороге, но до 1 сентября мы могли везти в западные и южные порты. С 1 сентября мы можем транспортировать только на Дальний Восток, – сказал на заседании Бурков.

Эксперты отмечают, что это может позволить сделать зерно из сибирских регионов конкурентным на рынке.

Инициативу Александра Буркова уже высоко оценили эксперты

Инициативу Александра Буркова уже высоко оценили эксперты

Фото: пресс-служба правительства Омской области

- Работа губернатора Омской области по вопросу продления действия льготных тарифов на перевозку зерна очень важна. Это поддержка аграриев. В России такая ситуация, что сибирские регионы могут производить дешевое зерно. Но это зерно становится неконкурентным после перевозки его к портам, - комментирует главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, Василий Узун. - Поэтому введена господдержка в части уменьшения затрат на перевозку зерна. Это очень важная мера поддержки, она эффективна. Потому что относительно небольшие деньги тратятся, но в результате от реализации получается большая выгода.

Василий Узун говорит: условия для выращивания зерна в Сибири хорошие, но продать его очень сложно.

- Льготный тариф на перевозку может позволить решить эту проблему. В результате в регионах могут увеличить объемы продаж, производства. В сибирских регионах малыми затратами выращивают большое количество зерна, - говорит эксперт. - То есть Омская область может продать зерно по высокой стоимости. Увеличение производства позволит вернуть в оборот неиспользуемые земли. А экспорт сельхозпродукции – это новые поступления в бюджеты различных уровней. Все это в результате будет способствовать развитию АПК.

Полпредство уже одобрило инициативу Александра Буркова. Теперь идею о продлении льготных тарифов, по словам Вадима Головко, рассмотрят в Минсельхозе России и обсудят с ОАО «РЖД».

- Омские аграрии могут экспортировать зерно и масличные культуры в Узбекистан, Таджикистан и даже в Афганистан. Но мы видим, что провоз по территории Казахстана по железной дороге на 16% выше для российских компаний, чем для казахстанских компаний по территории России. При этом у нас единое таможенное пространство. Здесь, мне кажется, необходимо вмешиваться на уровне Министерства экономического развития России, Минсельхоза России в урегулирование этой тарифной политики, что позволило бы нам увеличить объемы экспорта в страны Средней Азии, - считает Александр Бурков.