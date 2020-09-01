В Минсельхозе РФ рассмотрят предложение омского губернатора о льготных тарифах на перевозку зерна

В Минсельхозе РФ рассмотрят идею омского губернатора о льготных тарифах на перевозку зерна Фото: пресс-служба правительства Омской области

На прошлой неделе омский губернатор высказал инициативу продлить действие льготных тарифов на перевозку зерна. Александр Бурков регулярно выступает с предложениями о поддержке сельхозпроизводителей.

Эксперты уже подчеркнули важность законодательной работы губернатора по поддержке аграриев. Инициативу Александра Буркова могут распространить и на другие регионы. Предложение губернатора о льготных тарифах на перевозку зерна рассмотрит Минсельхоз РФ. На совещании по ходу уборочных работ в сибирских регионах, которое провел заместитель полпреда президента в СФО Вадим Головко, омский губернатор вновь озвучил свое предложение.

- Мы имеем увеличенный объем льготного вывоза зерновых по железной дороге, но до 1 сентября мы могли везти в западные и южные порты. С 1 сентября мы можем транспортировать только на Дальний Восток, – сказал на заседании Бурков.

Эксперты отмечают, что это может позволить сделать зерно из сибирских регионов конкурентным на рынке.

Инициативу Александра Буркова уже высоко оценили эксперты Фото: пресс-служба правительства Омской области

- Работа губернатора Омской области по вопросу продления действия льготных тарифов на перевозку зерна очень важна. Это поддержка аграриев. В России такая ситуация, что сибирские регионы могут производить дешевое зерно. Но это зерно становится неконкурентным после перевозки его к портам, - комментирует главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, Василий Узун. - Поэтому введена господдержка в части уменьшения затрат на перевозку зерна. Это очень важная мера поддержки, она эффективна. Потому что относительно небольшие деньги тратятся, но в результате от реализации получается большая выгода.

Василий Узун говорит: условия для выращивания зерна в Сибири хорошие, но продать его очень сложно.

- Льготный тариф на перевозку может позволить решить эту проблему. В результате в регионах могут увеличить объемы продаж, производства. В сибирских регионах малыми затратами выращивают большое количество зерна, - говорит эксперт. - То есть Омская область может продать зерно по высокой стоимости. Увеличение производства позволит вернуть в оборот неиспользуемые земли. А экспорт сельхозпродукции – это новые поступления в бюджеты различных уровней. Все это в результате будет способствовать развитию АПК.

Полпредство уже одобрило инициативу Александра Буркова. Теперь идею о продлении льготных тарифов, по словам Вадима Головко, рассмотрят в Минсельхозе России и обсудят с ОАО «РЖД».

- Омские аграрии могут экспортировать зерно и масличные культуры в Узбекистан, Таджикистан и даже в Афганистан. Но мы видим, что провоз по территории Казахстана по железной дороге на 16% выше для российских компаний, чем для казахстанских компаний по территории России. При этом у нас единое таможенное пространство. Здесь, мне кажется, необходимо вмешиваться на уровне Министерства экономического развития России, Минсельхоза России в урегулирование этой тарифной политики, что позволило бы нам увеличить объемы экспорта в страны Средней Азии, - считает Александр Бурков.