Умер от коронавируса известный омский футболист Артем Амирджанов

Последние 20 лет его имя было неизменно связано с ФК "Иртыш"

Стало известно о смерти известного омского футболиста. На 75-м году жизни скончался начальник ФК «Иртыш» Артем Амирджанов. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба. По нашей информации, в последнее время он боролся с коронавирусом.

Почти половина жизни Амирджанова была связана с омским футболом. В качестве игрока он выступал за омские клубы «Нефтяник» и «Иртыш». В 70-е годы за три сезона Амирджанов забил 23 гола.

Уже в 90-хе он был главным тренером ФК «Динамо» (Омск), а в начале нулевых и тренером ФК «Иртыш». С 2003 года Амирджанов работал начальником омской команды.

Приносим свои соболезнования родным и близким Артема Амирджанова.

В середине 90-х был главным тренером ФК «Динамо» (Омск). В 1999 и 2000 годах был главным тренером и тренером ФК «Иртыш». С 2003 года стал начальником омской команды.