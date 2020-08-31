Омич вытолкал водителя из машины и уехал кататься

Омич чудом не устроил аварию и не пострадал сам. Фото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

В Омске сотрудники Росгвардии задержали лихача, разъезжавшего по встречной полосе. Подозрительный автомобиль правоохранители заметили во время патрулирования. На требования остановиться водитель не реагировал, поэтому пришлось устроить погоню. На улице Ватутина дебошир остановился и сдался полиции.

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что водитель сам рассказал, что автомобиль угнал в одном из дворов по улице Дианова. Как утверждал задержанный, он вытолкал владельца машины из салона, сел за руль и уехал. Медицинское освидетельствование подтвердило, что он был пьян.

Сейчас на 32-летнего омича возбудили уголовное дело за угон. Он уже был неоднократно судим за преступления, связанные с автомобилями.