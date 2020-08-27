Образец комплексной застройки

Спрос диктует предложение, а спросом сейчас пользуются микрорайоны комплексной застройки.

Благоустроенный двор, современные детская и спортивная площадки, просторные автостоянки, магазины, предприятия сферы услуг и, конечно же, больница, детский сад и школа - все это должно быть в шаговой доступности. Так сегодня рассуждают покупатели недвижимости, и они, безусловно, правы. Вкладывая в жилье, вместе с ним хочется получить еще и социальный комфорт. А если еще и стоимость этого жилья более чем доступна, решение принимается без долгих раздумий.

Образцом микрорайона, удовлетворяющего всем заявленным выше запросам потенциальных покупателей вполне можно считать левобережную «Рябиновку». Комфортные дома, построенные с применением энергосберегающих технологий. Уютные квартиры «под ключ», в которых учтены интересы собственников в части оплаты коммунальных услуг. Обустроенные дворовые территории. Транспортная доступность. Все необходимые элементы социальной инфраструктуры - от магазинов, до поликлиник - перечень которых совсем скоро дополнит новый, большой детский сад на 310 мест.

Сегодня квартиры с отделкой в «Рябиновка» продаются по цене от 36 тысяч рублей за квадратный метр. А ипотечный договор можно оформить без первоначального взноса при ставке от 3,1% годовых!

Подробную информацию о проектной декларации, обо всех акциях и предложениях, действующих для потенциальных покупателей недвижимости в микрорайоне можно получить по телефону 38–25–16 и на сайте Рябиновка55.рф