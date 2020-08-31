В Омске построили три многоэтажки, но мэрия запретила сдавать их

В то время, как в Омской области продолжают бороться с долгостроями и помогать обманутым дольщикам, некоторые чиновники тормозят даже сдачу уже готовых домов. Такой казус произошел с многоэтажками №№ 1б, 1в, 1г по бульвару Архитекторов.

Их сдачу уже согласовали в региональном Госстройнадзоре, но в депархитектуры мэрии запретили вводить здания в эксплуатацию. У застройщика оказался просрочен договор субаренды земли под домами.

– Согласно складывающейся на территории РФ судебной практике, истечение срока действия договора аренды (субаренды) земельного участка на момент направления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию не свидетельствует об отсутствии правоустанавливающего документа на земельный участок на момент его строительства. По указанным фактам прокуратурой города Омска мэру Омска внесено представление об устранении нарушений, которое находится на рассмотрении, – сообщает пресс-служба областного ведомства. – Восстановление нарушенных прав граждан и субъекта предпринимательской деятельности находится на контроле прокуратуры.