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В Омске 30 семьям с детьми отключили водоснабжение

Горячей воды у них никогда не было, а теперь не стало и холодной
Анна ВеселовскаяАннаВеселовская
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Работники Водоканала просто отключили водоснабжение целому дому.

Работники Водоканала просто отключили водоснабжение целому дому.

Фото: ВКонтакте

В соцсетях появился тревожный пост омичей, оказавшихся в сложной ситуации. Автор поста говорит о проблеме очередного омского долгостроя. Дом по улице Ватутина 29/2 уже полностью готов, но из-за бездействия чиновников и застройщика его не могут сдать уже долгое время. 128 владельцев квартир вынуждены ждать. Некоторым из них приходится жить в квартирах, потому что другого жилья нет. Среди них 30 семей с детьми.

- О проблеме знает весь город, сегодня ОмскВодоканал просто приехал и отключил холодную воду, другой воды нет и не было, - говорит о самой главной проблеме омич.

Выходит, сегодня 30 семей с маленькими детьми остались совсем без воды.