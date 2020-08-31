В Омске 30 семьям с детьми отключили водоснабжение

Работники Водоканала просто отключили водоснабжение целому дому. Фото: ВКонтакте

В соцсетях появился тревожный пост омичей, оказавшихся в сложной ситуации. Автор поста говорит о проблеме очередного омского долгостроя. Дом по улице Ватутина 29/2 уже полностью готов, но из-за бездействия чиновников и застройщика его не могут сдать уже долгое время. 128 владельцев квартир вынуждены ждать. Некоторым из них приходится жить в квартирах, потому что другого жилья нет. Среди них 30 семей с детьми.

- О проблеме знает весь город, сегодня ОмскВодоканал просто приехал и отключил холодную воду, другой воды нет и не было, - говорит о самой главной проблеме омич.

Выходит, сегодня 30 семей с маленькими детьми остались совсем без воды.