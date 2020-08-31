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В Омске появился первый новый троллейбус «Адмирал»

Сейчас он находится на техобслуживании
Анна ВеселовскаяАннаВеселовская
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Так будут выглядеть новые троллейбусы «Адмирал». Еще на них нанесут фирменные знаки омского общественного транспорта.

Так будут выглядеть новые троллейбусы «Адмирал». Еще на них нанесут фирменные знаки омского общественного транспорта.

В Омске появился первый троллейбус "Адмирал". О закупке 33 штук говорили еще в июле. Первый троллейбус сейчас проходит техническое обслуживание и брендирование.

- Новые троллейбусы будут прибывать в Омск поэтапно, согласно контракта. Первые 16 троллейбусов из 33 прибудут до конца сентября, и выйдут на маршрут. Остальные 17 мы ожидаем до конца ноября, - рассказал Александр Вялков, директор департамента транспорта.

В новых моделях общественного транспорта обещают систему климат-контроля не только для водительской кабины, но и для пассажирского салона, система видеоконтроля за зоной посадки-высадки пассажиров, мультимедиа. Максимальная вместимость пассажиров 96 человек.

Уже известно, что новые троллейбусы будут ходить только по двум маршрутам №4 и №3. в омской мэрии пообещали, что интервал движения не будет больше 10 минут.