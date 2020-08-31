В последний день лета в омских парках решили открыть аттракционы

Фото: park-omsk.ru

По решению регионального оперштаба по коронавирусу, со 2 сентября в Омской области открываются аттракционы в парках развлечений. Впрочем, погода пока располагает к прогулкам на свежем воздухе. Если в регионе и дальше будет тепло и солнечно, карусели смогут работать до середины октября.

Во время видеотрансляции директор МП «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ» Илья Очкин рассказал, что сегодня, 31 августа, карусели проходят последнюю проверку перед запуском. Также он сообщил, что на аттракционы, которые откроют в Советском парке и парке 30-летия ВЛКСМ, будут допускать на соседние места только членов одной семьи. При этом все должны быть в масках. Стоимость билетов немного увеличится – в нее включат расходы на средства дезинфекции.

Также Илья Очкин пояснил, что откроется и «Страусиная ферма», а батуты пока останутся закрытыми.