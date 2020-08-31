Райффайзенбанк получил две награды Finaward 2019

Диплом в номинации «Коробочный продукт в страховании» был вручен банку за сервис «Страхование от задержки рейса». Отдельного диплома в номинации «Социальный проект» удостоилась стажировка молодых специалистов Raiffeisen Evolve.

Сервис страхования от задержки рейса Райффайзенбанк разработал совместно с компанией Oval Global. Страховщиком выступает «Абсолют Страхование». Застрахованные клиенты Райффайзенбанка могут получать страховое возмещение за каждый час задержки рейса в режиме реального времени.

«Райффайзенбанк помогает клиентам застраховать широкий спектр финансовых рисков, связанных со здоровьем и имуществом. Благодаря простому и эффективному техническому решению от Oval Global получить выплату при задержке рейса можно в считанные минуты. Нам очень приятно, что авторитетное жюри премии отметило сервис, который быстро стал хитом у клиентов и вновь становится актуальным с отменой пандемических ограничений», — отметил Роман Карандин, руководитель отдела развития сберегательных, инвестиционных и страховых продуктов Райффайзенбанка.

Raiffeisen Evolve — это ежегодная программа найма для студентов и выпускников. Банк приглашает поучаствовать в ней амбициозных, талантливых ребят, которым пока не хватает профессионального опыта, чтобы претендовать на полноценную должность. За год стажировки они приобретают недостающие знания, и лучшие финалисты остаются работать в Райффайзенбанке.

Премия Finaward вручается с 2012 года. Ее организатором выступает журнал «Банковское обозрение». Аналитический партнер премии — компания «БизнесДром». Аудитором подсчета голосов премии выступила компания ФБК Grant Tornton.

Больше о страховых сервисах Райффайзенбанка можно узнать на raif.ru, а о программе стажировок – на сайте https://raiffeisen-evolve.ru/.