В омской школе перед 1 сентября произошла вспышка коронавируса

Ситуацию уже взяли на контроль в департаменте образования Омской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Знаменской средней школе 1 сентября пройдет не только без родителей, но и без учеников. В учебном заведении объявили краткосрочный карантин из-за одиннадцатиклассника, который работал в пришкольном лагере. Как выяснилось, его семья находится на карантине из-за заражения коронавирусом.

- Выявлены все контактировавшие с ним педагоги, дети, а также работники пищеблока. Срок окончания карантинных мероприятий – 2 сентября. По рекомендации Роспотребнадзора открытие Знаменской школы планируется с 3 сентября в очном режиме, - сообщают в пресс-службе министерства образования Омской области.

Как уточняют в ведомстве, 1 и 2 сентября занятия в школе пройду дистанционно. Перед открытием в школе дополнительно проведут дезинфекцию.

На карантине оказались 58 преподавателей. Одну из них в срочном порядке госпитализировали в Омск.