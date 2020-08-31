Стали известны подробности ДТП в Омске, в котором пострадал ребенок

Машину, в которой находился ребенок, серьезно пострадала от столкновения с BMW. Фото: ВКонтакте

В Омске в результате ДТП серьезно пострадал 11-летний ребенок с инвалидностью. По данным госавтоинспекции, авария произошла 30 августа в 18:50 из-за пьяного водителя BMW. На улице 1 Трамвайная, он столкнулся с Toyota, в которой и находился ребенок, а потом снес газовый стояк и ворота частного дома.

Как сообщают родственники мальчика в соцсетях, водитель иномарки был пьян. А до аварии он уходил от погони сразу 3 экипажей ГИБДД. В момент аварии пострадавший ребенок находился в специальном кресле, пристегнутым, но все равно получил серьезные травмы.

- В момент ДТП он был пристегнут. Племянник имеет инвалидность, диагноз - мышечная дистрофия Дюшена. На сегодняшний день он уже передвигается только на коляске и любые резкие движения, удары по телу просто недопустимы. В результате аварии ему понадобилась медицинская помощь. Он получил закрытую травму живота, гематому передней брюшной стенки, - уточняет автор поста.

Немало удивила родственников и реакция самого виновника на составление протоколов и общение с полицией.

- В процессе проведения документального оформления было откровенно видно, что виновнику наплевать на произошедшее. Сотрудники ДПС обращались к нему «Санек». По факту виновнику выписали 3 протокола: за тонировку, за отсутствие полиса ОСАГО и за выезд на полосу встречного движения. Так же он отказался от освидетельствования на признак алкогольного опьянения. После спокойно сел в машину своих друзей и уехал, - вспоминают родственники о поведении водителя BMW после аварии.

Сейчас по факту аварии проводится проверка , чтобы установить все обстоятельства и причины произошедшего. А родственники ребенка надеются, что благодаря огласке виновник понесет соответствующее закону наказание.