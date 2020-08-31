В Омской области обещают жару до +33 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жаркое лето, начавшееся в этом году чуть ли не в апреле, видимо, и не думает сдавать позиции даже в самом конце августа. В последний день календарного лета воздух прогреется почти до +30 градусов.

Но и начало осени будет таким же аномально знойным. По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, в День знаний температура на улице поднимется до + 28. А 2 сентября столбики термометров в регионе и вовсе достигнут отметки в + 33 градуса.

На следующий день, 3 сентября, ожидается существенное похолодание - до +7 ночью и + 16...+21 градуса днем. Также обещают небольшие дожди и грозу.