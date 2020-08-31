В Омске умерла пенсионерка, которой трижды отказали в госпитализации с тяжелой формой ковида

Прокуратура проверила работу областного минздрава за время пандемии и выявила многочисленные нарушения. Фото: Артем КИЛЬКИН

После обращений СМИ прокуратура проверила деятельность областного минздрава во время пандемии. Кроме формальных нарушений выявили и очень серьезные. Одно из них закончилось для пациента фатально.

– Проведенной проверкой установлены многочисленные факты отказа гражданам с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в госпитализации при наличии оснований в медицинские учреждения. Так, число лиц, доставленных бригадами скорой медицинской помощи БУЗОО «ССМП» на мультиспиральную компьютерную томографию легких с 01.07.2020-26.07.2020, составило более 3 600 человек, из которых более чем 470 гражданам отказано в госпитализации, из них 80 – с тяжелой степенью поражения легких (остальные со средней степенью). 22.07.2020, несмотря на имеющиеся подозрения на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, наличие признаков пневмонии с распространенностью изменений в обоих легких 50%-75%, отказано (пациенту) Б.И.В. в госпитализации в медицинское учреждение, – цитируют «Коммерческие вести» выдержку из представления прокуратуры за подписью зампрокурора региона Владислава Шевченко.

Выявили в ведомстве и вовсе вопиющий случай. 62-летней омичке с сахарным диабетом и тяжелым течением коронавируса трижды – 30 июня, 2 июля и 3 июля – отказали в госпитализации. Пожилую женщину увезли в ГБ-11 только после того, как спасти ее было уже невозможно. 5 июля она умерла.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о нарушениях, на которые жаловались медики, ежедневно контактирующие с ковидными пациентами. Еще в середине августа сотрудники скорой помощи рассказали, что в самый разгар пандемии – в июле – им перестали делать тесты на коронавирус. В минздраве обещали оперативно прореагировать. Но ответ на наш запрос по этой теме мы ждем до сих пор.