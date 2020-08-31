В Омске более 200 таксистов работали без лицензии

С начала лета поймали 232 таксиста без лицензии, а также зафиксировали множество других нарушений. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Недавно в омской мэрии уже обсуждали ситуацию на рынке такси. Тогда стало известно, что более 70% водителей работают практически нелегально, используя агрегаторы. Эту ситуацию планировали взять под контроль.

Сегодня стало известно, что за летний период провели более 500 рейдов, в ходе которых на дорогах города поймали 232 водителя, которые перевозили омичей без лицензии.

Об этом рассказал директор департамента общественной безопасности Евгений Скрипкарев. Также выявили множество других нарушений: эксплуатация автомобилей в неподобающем техническом состоянии, грубые нарушения ПДД и несоблюдение масочного режима.