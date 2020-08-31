В Омске сегодня последний день, когда можно проголосовать за выбор места для стелы «Город трудовой доблести»

Итоги подведут после обобщения результатов голосования ветеранов и онлайн-голосования. Фото: ВКонтакте

Сегодня последний день голосования за место расположения стелы "Город трудовой доблести" в Омске. Звание присвоили городу еще в начале июле, для его подтверждения власти должны установить специальную стелу, место положение которой станет известно совсем скоро.

Онлайн-голосование должно завершиться сегодня в полночь. Проголосовать можно на портале "Активный горожанин" или в социальных сетях омской администрации.

На данный момент лидирует вариант установки стелы в парке Победы, за него отдали голоса 43% омичей, за расположение у памятниками труженика тыла - 37%, а в Больничном переулке стелу хотят видеть мемориал только 20% .

Учтут также и мнение омских ветеранов и пенсионеров. Для этого привлекут профильные организации.

- Не все ветераны являются активными пользователями интернет-ресурсов. В связи с этим советы и комитеты ветеранов проведут опрос и обобщат мнение участников организаций по поводу места установки знакового для Омска мемориала, - уточнил Генадий Попов, председатель омского Совета ветеранов и пенсионеров.