Жителя Омской области Владимира Нетесу за убийство ребенка отправили в колонию на 12 лет

Буквально за несколько дней до трагедии мать мальчика выкладывала счастливые фото с Владимиром Нетесой. После случившегося она удалила их все.

Страшное убийство произошло прошлой осенью в селе Новологиново Большереченского района. 30-летний местный житель Владимир Нетеса остался дома с семилетним пасынком. Когда мать мальчика вернулась домой с работы, ее сын был мертв, а сожитель сбежал.

Нетеса неделю скрывался в тайге, но его – уже в Тарском районе – помогли поймать местные лесники. Задержанный, который уже был судим ранее, сначала полностью отрицал свою вину. Потом заявил, что убил мальчика случайно – во время «воспитательного процесса».

Сегодня, 31 августа, рецидивисту вынесли приговор.

– Суд назначил Нетесе наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, – рассказали в пресс-службе областного СУ СК. – Кроме того, ему придется выплатить матери погибшего ребенка 500 тысяч рублей.

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