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В центре Омска заметили краснокнижную лису

Почему дикий зверь оказался в городе, не ясно
Анна ВеселовскаяАннаВеселовская
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Лису заметили на оживленной улице Омска.

Лису заметили на оживленной улице Омска.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне в объектив камеры омича попал редкий зверь. Омич ранним утром около 6 часов на улице Арнольда Нейбута встретил лису. Зверь был явно диким, опасался мужчину, напряженно вел себя в незнакомой обстановке и метался из стороны в сторону.

В комментариях омичи заметили, что это не просто лиса, а редкий вид под названием корсак. Они занесены в международную Красную книгу и некоторые российские региональные Красные книги. Горожане предположили, что лисицу в город могли привести голод или начавшийся недавно сезон охоты.