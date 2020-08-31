В центре Омска заметили краснокнижную лису

Лису заметили на оживленной улице Омска. Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне в объектив камеры омича попал редкий зверь. Омич ранним утром около 6 часов на улице Арнольда Нейбута встретил лису. Зверь был явно диким, опасался мужчину, напряженно вел себя в незнакомой обстановке и метался из стороны в сторону.

В комментариях омичи заметили, что это не просто лиса, а редкий вид под названием корсак. Они занесены в международную Красную книгу и некоторые российские региональные Красные книги. Горожане предположили, что лисицу в город могли привести голод или начавшийся недавно сезон охоты.