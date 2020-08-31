Запуск прямых рейсов из Омска в Турцию, Вьетнам и Грецию перенесли на октябрь

Улететь на море омичи смогут только с пересадками. Фото: Омская Губерния

Сентябрьское расписание рейсов омского аэропорта в отличие от погоды не радуют омичей. Раньше прямые рейсы к морским курортам планировались в начале сентября, а сейчас только в начале октября. В расписании первый международный рейс стоит только 9 октября, хотя еще совсем недавно открыть авиасообщение планировали с 3 сентября. Причины этого не поясняются.

Раньше всего у омичей получится попасть во Вьетнам и Тунис, первые рейсы на курорты этих стран запланированы именно на 9 октября. Чуть позже чартеры оправятся в Турцию, 17 октября планируют первый рейс в Анталию. А вот перелеты в Грецию, которые раньше хотели начать с 1 сентября, отменили окончательно.

Сейчас вылететь в Турцию (только в Стамбул) можно из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Также не смогут омичи попасть и в столицу Казахстана. Первый рейс в Нур-Султан запланирован на 24 октября.