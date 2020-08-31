Сентябрь в Омске начнется с жары и гроз

Жара и дожди продержатся в Омске до конца недели. Фото: Веселовская Анна

Конец лета продолжает радовать омичей теплой погодой. Последние летние выходные выдались по-настоящему жаркими, температура поднималась выше тридцати градусов.

По данным Обь-Иртышского УГМС, осень встретит омичей жарой и грозами. 1 сентября будет +30 с дождем. Такая тенденция сохранится до конца недели, а вот к выходным существенно похолодает. Столбик термометра резко опустится до 15-16 градусов. Будет облачно, сохранится вероятность осадков. Также обещают несущественное усиление ветра.

Более долгосрочные прогнозы говорят о том, что сентябрь в целом не порадует теплом, но зато частых дождей не будет.